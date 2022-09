Atripalda, tenta di rubare in un’abitazione: arrestato in flagrante. Complici in fuga. E’ successo ieri sera. Le volanti della polizia erano in servizio straordinario di controllo del territorio – nella città del Sabato, negli ultimi dieci giorni, ci sono stati diversi furti in abitazioni – .

In collaborazione con un agente della Polizia Stradale, libero dal servizio, i poliziotti hanno messo le manette ad un trentenne albanese che, con volto coperto, stava rubando in un’abitazione del luogo.

L’uomo, nel tentativo di darsi alla fuga, ha lanciato una pietra all’indirizzo degli agenti, colpendone uno. All’atto dell’intervento, altri due malfattori si sono dileguati nelle campagne circostanti, facendo perdere le proprie tracce. Sul posto ritrovati arnesi atto allo scasso, nella loro disponibilità, utilizzati per penetrare nell’abitazione della vittima.