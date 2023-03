San Martino Valle Caudina, strada per Mafariello: partiti i lavori di ripristino e rifunzionalizzazione dell’arteria comunale. “Un intervento importante per restituire alla nostra comunità la fruibilità di un’area a cui tutti siamo particolarmente legati e che ha rappresentato per anni una meta turistica per tanti visitatori provenienti da tutta la Regione Campania”, spiega il sindaco Pisano.

“Contemporaneamente l’amministrazione comunale sta lavorando ad un progetto di messa in sicurezza di tutta l’arteria stradale dell’importo complessivo di € 2.500.000,00, nel quale si prevede di dotare l’area del Mafariello anche dell’energia elettrica, al fine di poterla valorizzare e renderla ancora più attraente con servizi di accoglienza e di intrattenimento moderni ed innovativi”.