FOTO/ Ad Atripalda l’ultimo saluto a Rossana e Cosimo, la coppia morta a Paestum

Si è stretta nel dolore la comunità di Atripalda nel giorno dell’ultimo saluto a Cosimo Spagnuolo e a Rossana Arena, i coniugi tragicamente scomparsi nell’incidente stradale avvenuto il 24 agosto sulla Statale 18, nel territorio di Capaccio Paestum.

La coppia, 48 anni lei e 50 lui, stava viaggiando in moto quando si è scontrata fatalmente contro una Fiat Punto guidata da Gerardo Iacovazzo, 49enne di Vallo della Lucania. L’impatto, di una violenza tale da non lasciare scampo, ha causato la morte immediata dei due. Lo stesso Iacovazzo è morto a sua volta il giorno dopo all’ospedale Ruggi di Salerno dove era giunto in gravissime condizioni trasportato in elicottero. Le indagini riveleranno poi che Iacovazzo era alla guida in stato di ebbrezza alcolica e senza patente.

Ad Atripalda gremita la chiesa madre di Sant’Ippolisto Martire per l’ultimo saluto alla coppia. Presente anche il sindaco di Atripalda Paolo Spagnuolo. A celebrare le esequie il parroco Don Ranieri Picone.