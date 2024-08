FOTO/ Cade un tiglio, paura a Via Tagliamento. Sul posto Polizia Locale e Vigili del Fuoco

AVELLINO – Un albero di grosso fusto cede e invade Via Tagliamento, in pieno centro città a pochi passi dall’ex Prefettura e dalla sede dell’ex Eca. Un cedimento che ha reciso la pianta alta diversi metri e completamente ostruito la carreggiata. Solo per un caso non si sarebbero registrati feriti o persone che viaggiavano in auto lungo il tratto, intensamente trafficato anche per la presenza di un supermercato oltre che di diverse attività commerciali. Sul posto la Polizia Locale agli ordini del comandante Michele Arvonio e i caschi rossi del Comando Provinciale di Avellino. La strada è stata obbligatoriamente chiusa al traffico.

In aggiornamento