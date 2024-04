Forzano la serranda e svaligiano le casse del supermercato

Ancora un supermercato nel mirino dei malviventi. Stavolta è avvenuto nel Baianese, dove la scorsa notte i ladri dopo aver forzato l’ingresso principale dell’attività commerciale tra Sirignano e Mugnano del Cardinale e una volta all’interno avrebbero asportato quanto era presente nelle casse, in particolare monete. Il bottino dei malviventi è in corso di quantificazione. Le indagini per risalire agli autori del raid sono condotte dai Carabinieri della Compagnia di Baiano. Fondamentali anche in questo caso potrebbero rivelarsi le immagini delle telecamere di videosorveglianza attive sulla zona.