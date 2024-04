Sabina Sarro nominata Presidente del Forum delle Donne di Montemiletto

MONTEMILETTO – Mercoledì 27 marzo, in occasione del primo direttivo del “Forum delle Donne di Montemiletto”, convocato per l’individuazione delle cariche previste dal Regolamento comunale, è stata designata Presidente Sabina Sarro.

L’ Assemblea svoltasi nella Sala Consiliare lo scorso 9 marzo ha, inoltre, eletto i componenti del direttivo: D’Amore Rosa (Vice Presidente), Petrillo Tiziana (Segretaria), Capone Floriana, Maffettone Serena, Musto Clara, Sarro Angelina, Ventola Pasqualina e Gaeta Graziella.

“Per me è motivo di orgoglio ricoprire la carica di Presidente di un Forum che conta già più di 100 iscritte – afferma Sabina Sarro – Ovviamente la mia emozione è tanta ma sono anche determinata a rappresentare al meglio la fiducia che mi è stata data. In questo momento siamo un fiume in piena con tanti progetti da voler realizzare e presto presenteremo il nostro programma. Ovviamente il mio grazie va all’Amministrazione comunale, che mi ha voluta in questo progetto e al Direttivo, le mie Donne, che hanno riposto in me la loro fiducia. Senza di loro non potrei farcela” – conclude la Presidente Sarro.

Il primo cittadino di Montemiletto, Massimiliano Minichiello, insieme a tutta l’Amministrazione comunale esprime grande soddisfazione per la partecipazione e adesione registrata.

“Il Forum delle Donne è stato voluto dall’attuale Amministrazione comunale – afferma Massimiliano Minichiello – al fine di promuovere la più ampia partecipazione ed integrazione, in modo concreto, delle Donne alla vita sociale e culturale della Comunità, quale luogo di confronto e consultazione, ma anche di proposta, per le iniziative da mettere in campo per affermare le pari opportunità fra i generi e per valorizzare la presenza e la soggettività femminile in tutti i settori in sinergia ed in collaborazione con l’Amministrazione stessa. Alla Presidente del Forum delle Donne, alle componenti del Direttivo ed a tutte le iscritte all’Associazione, auguriamo un buon lavoro a servizio della nostra Comunità” – conclude il sindaco.