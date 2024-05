A Serino un “Centro di Supporto Emotivo” in memoria di Alessandra Mazza

A Serino, nasce un “Centro di Supporto Emotivo” in memoria di Alessandra Mazza, la giovane avellinese tragicamente scomparsa il 14 febbraio per mano del padre, che poi si tolse la vita. Questo spazio, promosso dall’associazione Serino Humanitas, sarà inaugurato lunedì 6 maggio alle 18:00 in via Ianelli presso la frazione. Offre un luogo di ascolto e sostegno per coloro che stanno attraversando momenti di difficoltà psicologica. L’obiettivo principale è quello di affrontare le sfide sociali e le solitudini che colpiscono la nostra comunità, offrendo consulenza gratuita da parte di psicologi e psicoterapeuti a chiunque ne senta il bisogno, senza distinzioni di età.