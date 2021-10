Politica “Forza Italia primo partito in Campania e anche in Irpinia” 5 Ottobre 2021

Dal coordinamento regionale di Forza Italia riceviamo e pubblichiamo

“Forza italia si conferma primo partito in Campania e anche in Irpinia. In questa tornata elettorale sono tanti gli eletti in quota Forza Italia. Una presenza capillare che posiziona il partito come soggetto fondamentale della coalizione”.

“Da Aiello a Sturno, passando per Ospedaletto e Monteforte sono molte le adesioni dei nuovi consiglieri eletti. Nuovi eletti, motivati e in grado di far crescere il partito che, dopo le elezioni regionali, comincia la risalita e si fa promotore di una federazione delle forze di centro destra. Si parlava di fine del partito, di presunti liquidatori. Oggi invece, a discapito di quanto affermato dai fuoriusciti, viene confermata la rinascita di un partito rinnovato. Dunque la strategia di Martusciello coordinatore regionale di Forza Italia, è stata lungimirante. Premiata la coerenza e la perseveranza. Un partito rinnovato, fatto di giovani competenti e motivati”.

“Un partito che, finalmente, anche ad Avellino ricostruisce una classe dirigente, con l’adesione ad Avellino di Dino Presiosi e di tantissimi amministratori che si incontreranno giovedì alle 17.30 presso la Skills Accademy, per volontà del coordinatore provinciale De Angelis. La linea di Forza Italia si conferma vincente e fondamentale per il futuro del centro destra”.