Chiusano, addio ad Arcangelo Reppucci: i messaggi di cordoglio

Chiusano saluta il Presidente del Centro Anziani Arcangelo Reppucci. “Ci lascia un gigante buono, una persona disponibile, generosa che aveva nel cuore Chiusano. Un amico saggio e moderato che amava il dialogo e il confronto come luogo di risoluzione delle discussioni. Un padre amorevole e un nonno rassicurante che vegliava sui suoi cari con passione e forza. Un uomo delle istituzioni che ha gestito sia il Comune che il Centro Anziani con determinazione e coraggio, con orgoglio e dedizione. Un uomo che non è passato senza lasciare segni in un tempo di superficialità e inconsistenza”, il messaggio di Carmine de Angelis, Consigliere alla Vice Presidenza del Consiglio dei Ministri.

“Oggi Chiusano perde una persona perbene, un amico sempre disponibile”, scrive Rosario De Marco. E Ada Morrongiello: “Nuovo e ultimo viaggio per Arcangelo, il silenzio la sua nuova dimora”.