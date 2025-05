Forza Italia: il 24 maggio il Congresso cittadino di Avellino

Nuova tappa della fase congressuale di Forza Italia. Sabato 24 maggio, alle ore 10:30, presso il Viva Hotel di Avellino, si terrà il Congresso Cittadino di Forza Italia. A presiedere i lavori sarà l’On. Paolo Barelli, Capogruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati. L’evento vedrà inoltre la partecipazione di esponenti di spicco del partito a livello regionale e nazionale.

Interverranno l’On. Tullio Ferrante, Sottosegretario di Stato alle Infrastrutture, l’On. Francesco Silvestro, Senatore della Repubblica, l’On. Livio Petitto, Consigliere Regionale, l’On. Angelo Antonio D’Agostino, Segretario Provinciale di Avellino, la dott.ssa Giuliana Franciosa, Responsabile Provinciale Azzurro Donna, e la dott.ssa Michela Colucci, Segretaria Provinciale dei Giovani di Forza Italia. Le conclusioni saranno affidate all’On. Fulvio Martusciello, Segretario Regionale e capo delegazione di Forza Italia nel Parlamento europeo.

“Questo nuovo appuntamento rappresenta un momento cruciale per la nostra comunità politica – dichiara D’Agostino –. In questi mesi abbiamo lavorato per costruire una rete solida, radicata e inclusiva, fondata sull’ascolto e sulla partecipazione attiva di militanti e amministratori locali. Il coinvolgimento di tanti giovani e di persone che guardano a noi con attenzione ci conferma che Forza Italia è oggi più che mai una forza viva e presente sul territorio. Ad Avellino, sabato, definiremo insieme le prossime tappe di questo percorso dando alla città Capoluogo un coordinamento efficace, operativo ed espressione di una classe dirigente all’altezza delle sfide che ci attendono”.