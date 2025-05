Truffa alla Misericordia del Partenio: “1.500 euro sottratti da un individuo vicino alla nostra realtà”

“Ci dispiace dover condividere una notizia che ci addolora profondamente. Con grande amarezza, dobbiamo informarvi che la nostra Misericordia è stata vittima di una truffa. Un individuo, purtroppo legato in qualche modo alla nostra realtà e ben consapevole di chi siamo e del lavoro che svolgiamo per la comunità, ci ha sottratto una somma pari a 1.500 euro”. Questa la comunicazione che la Misericordia del Partenio ha affidato a un post sui social network, dove quotidianamente condivide immagini, iniziative e quant’altro si riferisce alla loro attività.

Poi, la ricostruzione dei fatti: “L’associazione aveva effettuato un bonifico per usufruire di un servizio che però non è mai stato erogato. Dopo numerosi tentativi di chiarimento e un’attesa di quasi un anno per la restituzione dell’importo, a oggi i soldi non sono ancora tornati indietro. Come molti di voi sanno, la Misericordia vive esclusivamente di offerte e contributi dei cittadini: quei 1.500 euro per noi rappresentano una vera boccata d’ossigeno, fondi che avremmo destinato ad aiutare chi ha bisogno. Il fatto ancora più grave è che questa persona è di Mercogliano e conosce bene la nostra missione e i nostri valori. Proprio per questo, abbiamo deciso di intraprendere un’azione legale, affiancati dal nostro avvocato, e procedere con una denuncia formale. Non appena la denuncia sarà depositata, condivideremo tutto pubblicamente per evitare che altre persone cadano nella stessa trappola”.

Infine, un appello: “Speriamo che questo messaggio serva anche a far riflettere chi ci ha danneggiato: noi siamo trasparenti, chiari e con le carte in regola. E siamo pronti a difendere il lavoro che, con fatica e dedizione, portiamo avanti ogni giorno per il bene di tutti”.