Ecco i 32 candidati di “Avellino Città Pubblica”

Ecco i 32 candidati della lista “Avellino città pubblica” a sostegno del candidato sindaco Nello Pizza:
1. Aurigemma Giuseppe
2. Bellizzi Antonio
3. Cappuccio Antonella
4. Colella Eunice
5. De Caro Francesco
6. De Martino Maria Rosaria
7. De Stefano Annamaria
8. Di Costanzo Carmelinda
9. Fabrizio Francesca
10. Famiglietti Maria Grazia
11. Fedele Pasquale
12. Iandolo Francesco (detto Bubba)
13. Iommazzo Margerita
14. Ippolito Mario
15. Maffei Eliana
16. Marra Franco
17. Mele Carlo
18. Napolitano Mauro
19. Pedoto Luigi
20. Perugini Carla
21. Picariello Edoardo
22. Repole Gabriele
23. RussoNicolina (detta Lina)
24. Santoro Amalio
25. Sateriale Fabiola
26. SessaGiuseppe
27. Sirignano Rosanna
28. Spagnuolo Gabriella
29. Troisi Vittoria Pierina
30. Vesce Maria Carolina (detta Carolina)