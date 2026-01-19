Segugio cade in un dirupo durante una battuta di caccia, salvato

Salvataggio animale, intervento del Distaccamento di Grottaminarda. Nel corso della giornata odierna, lunedì 19 gennaio, il Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino è intervenuto nel territorio del comune di Villanova del Battista, in contrada Piani, per il salvataggio di un cane caduto in un dirupo durante una battuta di caccia.

Sul posto è stata inviata una squadra del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Grottaminarda che, una volta giunta nell’area interessata, ha individuato l’animale. Fortunatamente, durante la caduta, il cane, un segugio femmina, era rimasto bloccato su alcuni rami, evitando conseguenze più gravi. I Vigili del Fuoco, utilizzando tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviali), si sono calati lungo la parete rocciosa e sono riusciti a raggiungere e recuperare l’animale in sicurezza. Il cane è stato successivamente riconsegnato al proprietario in buone condizioni.