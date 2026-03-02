Forino, fuga di gas ed esplosione nel centro del paese: ferito un cinquantenne

FORINO – Fuga di gas ed esplosione nel centro di Forino . L’episodio avvenuto nel primo pomeriggio , intorno alle quattordici quando si è registrata l’esplosione all’interno di un’abitazione del centro del comune della Valle dell’Irno, in Vicolo Caserma. Ci sarebbe anche una persona ferita, un cinquantacinquenne ricoverato al Moscati. Le sue condizioni non sono ancora note. Sul posto i Carabinieri della locale stazione e il personale del 118 e dei Vigili del Fuoco che si stanno occupando della messa in sicurezza dell’area.

In aggiornamento