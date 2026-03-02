Vigilanza privata, presidio in Prefettura ad Avellino

Si riporta il comunicato della Cgil:

Si comunica a tutti gli organi di stampa che martedì 3 marzo 2026, dalle ore 12:30, una significativa rappresentanza dei lavoratori della vigilanza privata sarà in presidio presso la Prefettura di Avellino, in occasione della convocazione da parte della stessa Prefettura rispetto alla richiesta di incontro inoltrata dalla CGIL di Avellino e dalla Filcams CGIL.

L’incontro richiesto dal sindacato riguarda la salvaguardia della sicurezza e della salute degli operatori Cosmopol, in particolare del comparto trasporto valori.

Ad oggi risulta che i lavoratori abbiano cumulato mediamente circa 700 ore di ferie maturate e non godute che, seppur richieste, non vengono del tutto evase.

Le GPG – Guardie Particolari Giurate – sono quei lavoratori armati che rischiano ogni giorno, viaggiando su mezzi blindati spesso senza scorta e, in molti casi, in numero ridotto e con veicoli non del tutto conformi agli standard di sicurezza, attacchi da parte della criminalità organizzata.

Sono recenti le immagini trasmesse in televisione dell’assalto a un furgone portavalori nel Foggiano, una pratica che avviene periodicamente e sistematicamente in diverse regioni d’Italia.

Riteniamo che il riposo psico-fisico di questi operatori sia di vitale importanza, sia per le delicate mansioni che svolgono, sia per i significativi carichi di lavoro giornalieri che, in termini di ore lavorate, arrivano anche a 12 ore consecutive di lavoro continuativo, con la percorrenza di centinaia e centinaia di chilometri senza soste.