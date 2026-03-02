Evasione fiscale nel settore autonoleggio: sequestro da oltre 817mila euro

I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Avellino hanno dato esecuzione all’Ordinanza di Sequestro Preventivo emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Avellino, su richiesta di questo Ufficio, in ordine al sequestro finalizzato alla confisca per un ammontare complessivo pari ad € 817.124,20 corrispondente alle imposte evase, quale profitto dei reati di omessa ed infedele presentazione delle dichiarazioni fiscali ai fini II.DD ed I.V.A., commessi nella gestione di una società di capitali operante nel settore del noleggio di autovetture con sede nella provincia Irpina.

Tale provvedimento costituisce l’epilogo di attività d’indagini svolte dai militari del Gruppo della Guardia di Finanza di Avellino, coordinate da questa Procura della Repubblica che, allo stato delle indagini, ha consentito di disvelare condotte penalmente rilevanti, sanzionate dagli artt. 4, 5 e 10 del D.Igs. 74/2000, a carico dei soggetti indagati, che nella qualità di amministratori di diritto e di fatto di una società, si sono resi responsabili di reati dichiarativi ai fini Iva e delle Imposte Dirette nonché dell’occultamento e della distruzione di scritture contabili, relativamente agli anni d’imposta 2021 e 2022.

L’attività ispettiva condotta dai finanzieri ha consentito di ricostruire una base imponibile sottratta a tassazione pari ad € 2.749.655,79; un’evasione IRES pari a € 659.917,38 ed Iva

pari ad € 157.206,82. In merito alla ricostruzione della base imponibile sottratta a

tassazione, la Guardia di Finanza, ha quantificato anche proventi illeciti derivanti da reati di natura fiscale.

L’estensione del vincolo reale per equivalente fino al raggiungimento del quantum corrispondente al profitto illecito conseguito, ha consentito di sottoporre a sequestro, autovetture, depositi bancari e assicurativi, un appartamento in Salerno nonché quote societarie.