Apertura delle iscrizioni alla Comunità Energetica Rinnovabile Irpinia Sannio

Il territorio dell’Irpinia e del Sannio compie oggi un passo significativo verso la transizione energetica grazie alla nascita della Comunità Energetica Rinnovabile Irpinia Sannio (CER IS), un’iniziativa che coinvolge amministrazioni locali, cittadini, imprese ed enti in un percorso condiviso di produzione e utilizzo di energia pulita.

La CER Irpinia Sannio rappresenta un modello innovativo di collaborazione volto a favorire l’autonomia energetica, l’efficienza e la sostenibilità, promuovendo la condivisione dell’energia prodotta da fonti rinnovabili. La comunità si fonda su un patto tra soggetti diversi del territorio che, unendo le loro forze, intendono generare benefici ambientali, economici e sociali.

Con l’apertura ufficiale delle adesioni online, cittadini, imprese ed enti possono ora entrare a far parte della Comunità Energetica in modo semplice e completamente digitale.

Le iscrizioni sono disponibili sul portale ufficiale www.cer-is.com, dove è possibile registrarsi, consultare i materiali informativi e conoscere nel dettaglio le modalità di partecipazione.

La nascita della CER IS segna un momento di grande rilevanza per l’Irpinia e il Sannio, confermando l’impegno del territorio nel promuovere politiche energetiche sostenibili e orientate al futuro.

L’iniziativa mira non solo alla riduzione dell’impatto ambientale, ma anche alla creazione di opportunità tangibili per le comunità locali, favorendo risparmio energetico, consapevolezza e partecipazione attiva dei cittadini.