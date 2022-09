Forino, carabinieri beccano 36enne in possesso di marijuana e cocaina: scatta la denuncia. Per il comando provinciale di Avellino, la lotta allo spaccio di stupefacenti in Irpinia è una delle priorità. L’attività di contrasto sta portando risultati brillanti, come nel caso di Forino, dove il 36enne è stato fermato ad un posto di blocco e perquisito. Sia addosso che in auto.

L’uomo è stato trovato in possesso di 4,40 grammi di marijuana, 3,30 grammi di cocaina, bilancino di precisione e materiale utilizzabile per il confezionamento.

La droga è stata sottoposta a sequestro e il 36enne deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.