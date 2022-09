Politiche, ecco i candidati in Irpinia della lista “Vita”

Superata la fase di raccolta firme dei cittadini, la lista “Vita” entra nel vivo della competizione elettorale anche ad Avellino, con i candidati, all’uninominale Camera, capolista, l’avellinese Stella Maccario e un altro irpino, Clemente Guerra, al quarto posto del plurinominale Camera.

“Un risultato importante – commenta Stella Maccario – raggiunto grazie alla partecipazione spontanea dei cittadini che hanno condiviso le nostre idee ed il nostro progetto e al lavoro di una rete territoriale, formata da attivisti consapevoli, che in questi ultimi anni si è creata a difesa dei diritti inviolabili, contro i soprusi e l’attacco alla democrazia. Il nostro obiettivo, a cominciare dalle prossime elezioni politiche, è che il rispetto della vita, degli esseri umani e dei loro talenti sarà finalmente rappresentato in cabina elettorale”.

“VITA, infatti, nasce dall’esperienza della resistenza italiana consapevole, promossa da una nuova comunità sociale e politica di esseri umani coscienti e coerenti con proposte ed alternative efficaci e risolutive nella difesa dei diritti naturali”.

“Il lavoro che unitariamente stiamo portando avanti e continueremo a fare – conclude Stella Maccario – è incentrato a dire basta a un sistema di potere al servizio della speculazione: basta al Governo, al Parlamento. Basta agli ordini professionali che hanno radiato coloro che avevano idee diverse, ai sindacati che non hanno difeso i lavoratori, al mondo di quella parte di informazione serva del potere, alla guerra. Per chiedere l’intervento della magistratura. Mai più obblighi, mai più green pass, per difendere la libertà, il nostro sistema produttivo e i risparmi degli italiani”.