Forino, auto in fiamme: indagano i carabinieri. Ancora una volta in Irpinia un incendio di autovettura alquanto sospetto o che, comunque, lascia spazio a più di un dubbio e di incertezza. Dubbi ed incertezze ai quali stanno lavorando da ieri sera i carabinieri della Compagnia di Baiano.

I militari sono prontamente intervenuti in piazza Municipio, per l’appunto a Forino, dove all’improvviso ha preso fuoco una Volkswagen Polo che era parcheggiata proprio lì. Per fortuna non ci sono stati danni a persone. I caschi rossi, intervenuti anche loro nell’immediatezza, hanno domato le fiamme.