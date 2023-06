Forestali: approvato Contratto Integrativo Regionale. Ancora tanti lavoratori senza stipendio

Approvato all’unanimità il Contratto Integrativo Regionale dei Lavoratori Forestali della Regione Campania.

Lo annunciano i sindacati: FAI-CISL Irpiniasannio, FLAI-CGIL, UILA-UIL Avellino-Benevento.

“Un contratto ricco di contenuti, sia economici (7% di aumento), che normativo – spiegano Luigi Pagano, Carlo Ceccarella

ed Antonio De Lillo – attraverso l’istituzione di nuovi diritti e permessi che vanno incontro alle molteplici necessità del Lavoratore con le rispettive famiglie”.

Dunque soddisfazione degli oltre 200 delegati partecipanti all’attivo Regionale tenutosi ieri in Caserta, con la partecipazione dell’Assessore Regionale Nicola Caputo ed il Presidente Uncem Vincenzo Luciano.

“Un risultato – aggiungono i sindacalisti – raggiunto grazie al sinergico lavoro fra tutti gli attori in campo ed alla sensibilità sul tema dell’Assessorato Regionale col suo staff tecnico.

C’è il rammarico comune, però, che nonostante tutti gli sforzi messi in campo dalla Regione, tantissimi Enti Delegati a tutt’oggi ancora non sono in regola con le rendicontazioni e di riflesso ancora tanta sofferenza per chi lavora non potendo riscuotere lo stipendio mensilmente.

Altra nota dolente che fa prevedere una estate infuocata, è la scelta di alcuni Enti delegati, tra cui la Partenio Valle di Lauro, di creare deliberatamente ulteriore precariato attraverso la procedura di selezione di lavoratori interinali, ai quali oggettivamente non gli si può negare il diritto a delle aspettative che però saranno vane.

Alle scriventi resta un dubbio che solo la Regione Campania può sciogliere: se alcuni Enti, per 4 anni, non hanno versato le quote all’Ente Bilaterale ENBILAIF, per mancanza di fondi, a loro dire, oggi dove li trovano visto che le agenzie interinali vanno pagate anticipatamente?” con questo interrogativo si chiude la nota dei sindacati FAI-CISL Irpiniasannio, FLAI-CGIL, UILA-UIL Avellino-Benevento.