È nato il Consorzio della Castagna e del Marrone di Serino Igp

Ieri sera, presso lo studio del notaio Leonardo Baldari, si è costituito il Consorzio di tutela del Marrone/Castagna di Serino IGP, terzo dopo quello di Montella e Roccadaspide CdT della filiera castanicola di pregio in Campania. Il neonato consorzio è il frutto dell’aggregazione e delle idee dei giovani produttori che, insieme, lavorano per un unico obiettivo: valorizzare su scala nazionale un prodotto campano di eccellenza come la castagna di Serino Igp, da sempre la più famosa al mondo. Ventidue i soci fondatori tra i quali figurano produttori e aziende agricole di Serino, Solofra, Forino e Montoro .

Questa la composizione del consiglio di amministrazione:

Presidente Giulia Ingino,Vice presidente Elisabetta Buonomenna;

Consiglieri: Gaetano De Feo, Vincenzo Ingino, Vincenzo De Maio, Nadia Gatto, Alessandro Buonanno, Antonio Luce, Pasquale De Luca.

«Finalmente – ha commentato Giulia Ingino, presidente del Consorzio, nonché sales manager dell’azienda Agem Frutta di Serino – siamo riusciti, dopo un lungo cammino, a formare il Consorzio. Tutto questo è stato possibile grazie all’impegno dell’associazione ADACI (associazione degli agricoltori e castanicoltori irpini) che ha lavorato per il riconoscimento dell’Igp per Castagna e Marrone di Serino, avvenuto nel 2018 e il comitato promotore costituitosi il 26 aprile 2022 che è stato in questo ultimo anno traghettatore per la nascita del Consorzio.

Il Consorzio è un esempio virtuoso di aggregazione, che unisce aziende produttrici e commerciali che non hanno mai collaborato insieme, con l’intento di valorizzare al meglio le potenzialità di questo frutto. Insieme vogliamo tutelare l’origine del prodotto e esaltarne la qualità».

Le aziende e i rappresentati delle stesse e che fanno parte del consorzio sono: De Luca Federico, Ingino Giuseppina, Cirino Antonio, Fasi Clemente, De Feo Annarita, Gagliardi Luigi, Rullo Stefania, Ingino Mariarosaria, Aurilia Salvatore, Napodano Maria, Alfieri Liberato Grasso Antonia, Ingino Benito, Buonanno Alessandro, Gatto Nadia, Luce Antonio, Ingino Vincenzo, De Maio Vincenzo, De Feo Gaetano, De Luca Pasquale, Buonomenna Elisabetta, Ingino Giulia.