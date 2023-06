Savignano Irpino, riqualificata la scalinata del Beato Angelico

Savignano Irpino, Comune nella Valle del Cervaro già inserito tra “I Borghi più belli d’Italia, sempre più bello e più curato. Completato e riaperto il primo tratto della scalinata del Beato Angelico dopo le opere di riqualificazione iniziate nel mese di marzo scorso.

La scalinata che collega Corso Vittorio e piazza Savigneux, ha un significato importante per i Savignanesi perché conduce alla facciata della Chiesa del Purgatorio su Corso Vittorio Emanuele. E lo scorcio architettonico è di grande suggestione. Inoltre porta alla piazza che prende il nome dal paese gemellato francese, “Savigneux” appunto, con il quale quest’anno si festeggia (10/14 agosto) il 35° anniversario di partenariato.

«Savignano resta vivace sul campo delle opere pubbliche – afferma con soddisfazione il sindaco, Fabio Della Marra Scarpone – dopo i lavori di costruzione dell’impianto di sollevamento del sistema fognario dello scalo di Savignano, l’avvio dei lavori della bonifica della ex discarica, la ripresa dei lavori di riqualificazione dell’area naturalistica della sorgente Rifieto e del laghetto Aguglia e la sparizione delle reti idriche ammalorate che oggi riguardano quasi 80% delle condotte generali, non mancano le attenzioni per le piccole opere».

Piccole opere che però rendono molto in termini di decoro urbano, vivibilità ed attrattiva turistica per un comune che vuole essere sempre più accogliente.