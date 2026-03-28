Carcere di Sant’Angelo dei Lombardi, l’Uspp Polizia Penitenziaria: situazione preoccupante

SANT’ANGELO DEI LOMBARDI- Pochi agenti , la polizia penitenziaria Ancora in grossa sofferenza al carcere di Sant’Angelo dei Lombardi , con gli agenti penitenziari costretti a turni di 12 ore continuate. “Questa forzatura – denuncia in una nota Maurizio Repola delegato regionale della Campania Uspp polizia penitenziaria – sta amplificando lo stress psicofisico degli agenti già sfiancati da tempom Non possiamo più accettare che si pensi di risolvere il problema della carenza dei poliziotti con turni massacranti. Si chiede l’intervento urgente al provveditore per l’amministrazione penitenziaria, della Campania di intervenire con fermezza presso il penitenziario santogiolese al fine di rassicurare a tutto il personale il godimento delle ferie . Abbiamo bisogno – coclude Repola – di Agenti di polizia penitenziaria urgentemente..Lo Stato deve garantire i diritti dei lavoratori. Cosa che oggi purtroppo ancora non avviene”.
Redazione Irpinia
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