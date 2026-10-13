Resto al Sud 2.0: ad Avellino il convegno sulle opportunità di sviluppo per l’imprenditoria giovanile

Trasformare un’idea in un progetto d’impresa, trovare le risorse per realizzarlo e costruire nuove opportunità di lavoro sul territorio. È questa la sfida al centro del convegno “Giovani, impresa, sviluppo. Le opportunità di Resto al Sud 2.0”, promosso dall’International Inner Wheel di Avellino, presieduto da Teresa Colamarco, in programma mercoledì 14 ottobre, alle ore 10, nella Sala De Mita del Carcere Borbonico di Avellino.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire ai giovani strumenti di conoscenza e orientamento, aiutandoli a individuare percorsi concreti per avviare nuove attività produttive e contribuire allo sviluppo economico delle aree interne. Un’attenzione particolare è rivolta a una generazione che vive una fase delicata, ma ricca di possibilità, e che ha bisogno di occasioni, competenze e sostegni adeguati per trasformare le proprie aspirazioni in progetti realizzabili.

Al centro dell’incontro ci sarà Resto al Sud 2.0, con un approfondimento sulle opportunità offerte dalla misura e sulle possibilità di accesso agli strumenti di sostegno all’imprenditorialità. A illustrarne le caratteristiche sarà Pasquale Pignalosa, Senior Business Developer di Invitalia. Il quadro territoriale sarà invece affidato a Teresa Colamarco, storica, che offrirà una lettura del contesto in cui si inseriscono le prospettive di crescita e di iniziativa economica.

Dopo i saluti introduttivi della presidente dell’Inner Wheel di Avellino, sono previsti gli interventi istituzionali di Luca Beatrice, presidente della CNA di Avellino, Fausto Picone, presidente della Provincia di Avellino, Angelo Petitto, presidente di Confindustria Avellino, e Nello Pizza, sindaco di Avellino. I lavori saranno moderati dalla giornalista Giovanna Bove. Dalle ore 12 alle 13.30 si terrà inoltre una sessione di incontri B2B, con colloqui individuali con due esperti di Invitalia, per consentire ai partecipanti di approfondire le opportunità disponibili.

L’appuntamento si inserisce in un più ampio progetto dell’International Inner Wheel di Avellino dedicato ai giovani e alla valorizzazione delle loro potenzialità. L’associazione, parte di una rete internazionale di donne unite da valori di amicizia e solidarietà, promuove iniziative a favore delle persone più fragili, dell’emancipazione femminile e dell’empowerment delle donne, in coerenza con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030.

Con questo incontro, l’Inner Wheel intende contribuire a rafforzare il legame tra giovani, istituzioni e mondo produttivo, nella convinzione che sostenere nuove idee imprenditoriali significhi investire non soltanto nel lavoro, ma anche nella capacità delle comunità locali di costruire il proprio futuro.