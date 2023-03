Fiom dalla parte degli ultimi, abiti e alimenti alla mensa dei poveri

La Fiom Cgil di Avellino tende la mano a chi è in difficoltà e dona abiti ed alimenti alla mensa dei poveri del capoluogo irpino. Il sindacato intende non distogliere lo sguardo di fronte alle tante criticità che le persone più sfortunate sono costrette a vivere, come la perdita del lavoro, il caro bollette, l’emergenza abitativa, la solitudine degli anziani.

In vista anche della Pasqua, mercoledì 5 aprile, le delegate ed i delegati della Fiom faranno una donazione alla mensa di via Morelli e Silvati. Una donazione può fare molto, sostengono dal sindacato, che sceglie ancora una volta di stare dalla parte degli ultimi.