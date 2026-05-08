Finto bonifico per i biglietti per la vacanza in Olanda: condannato il truffatore

AVELLINO- Quattro biglietti per una vacanza in Olanda con tutta la famiglia truffando un’agenzia di viaggi di Avellino. Quello che grazie ad un bonifico falsificato, un soggetto del napoletano aveva ottenuto traendo in inganno l’agenzia stessa. Una volta scoperta la truffa, era scattata la denuncia alla Stazione dei Carabinieri. Il processo per truffa ai danni del soggetto che aveva inviato la finta ricevuta di bonifico per i quattro biglietti (che invece erano veri) si e’ chiuso con una condanna ad un anno e quattro mesi per l’imputato (la Procura aveva invocato una condanna ad un anno) ed il risarcimento dei danni allla parte civile, costituita in giudizio e rappresentata dall’avvocato Alberto Biancardo. I fatti sono relativi al 2023.