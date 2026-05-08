Nargi e Festa pronti a ricompattarsi al ballottaggio, ma sulla città pesa il nodo della stabilità

Ad Avellino, il commissario regionale della Lega Giampiero Zinzi, insieme al Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara e al commissario provinciale Luigi Barone, ha partecipato all’apertura della sede del coordinamento provinciale del partito del Carroccio e alla presentazione della candidata al Consiglio comunale Maria Sabina Galasso, inserita nella lista “Liberi e Forti” a sostegno della candidatura a sindaco di Gianluca Festa. L’incontro si è svolto presso l’Hotel de La Ville.

Durante l’evento è emersa la possibilità di una ricomposizione politica tra Nargi e Festa in vista del secondo turno elettorale. Una prospettiva che alimenta dubbi e riflessioni sulla futura tenuta amministrativa del Comune.

La rottura tra i due ex sindaci aveva infatti segnato la conclusione anticipata della precedente amministrazione, aprendo la strada al ritorno alle urne per Avellino. Per questo motivo, parte dell’opinione pubblica continua a interrogarsi sulla solidità di un’eventuale nuova alleanza tra figure che, fino a poco tempo fa, erano protagoniste di uno scontro politico culminato nella caduta del governo cittadino.

Nel caso in cui Nargi dovesse prevalere con l’appoggio di Festa, rimarrebbe centrale il tema della compattezza di una maggioranza che in passato aveva già mostrato profonde divisioni. Analogamente, una vittoria di Festa sostenuta da Nargi riporterebbe al centro il nodo della fiducia reciproca tra due realtà politiche reduci da una separazione netta e pubblica.

Più che l’immagine di una coalizione ritrovata e compatta, ciò che sembra delinearsi è un accordo politico funzionale alla sfida del ballottaggio, senza però offrire certezze sulla capacità di garantire nel tempo continuità amministrativa e stabilità istituzionale alla città.