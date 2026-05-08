Droga tra serinese e agro nocerino: i primi cinque arrestati davanti al Gip di Salerno

SANTA LUCIA DI SERINO- Partono gli interrogatori degli indagati raggiunti due giorni fa da una misura cautelare firmata dal Gip del Tribunale di Salerno su richiesta della Dda di Salerno, per associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di cocaina, hashish e metanfetamine tra Avellino, in particolare la zona di Serino e Santa Lucia di Serino e i comuni dell’ Agro nocerino. Il primo a comparire davanti al Gip del Tribunale di Napoli, che lo ascolterà per rogatoria nel carcere di Secondigliano, sarà il ventiseienne Mario D’Angelo, il presunto promotore del sodalizio che riceveva, come ricostruito dalle indagini dello Scico e del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno, approvvigionamenti di ingenti quantità dalla Spagna, dell’Albania e dalla zona di Scampia. Il ventiseienne e’ difeso dall’avvocato Alberico Villani. Nella stessa mattinata compariranno davanti al Gip del Tribunale di Salerno Benedetta Rossella Setta, il magistrato che ha firmato l’ordinanza di.applicazione misura cautelare, Gianluca Alfieri, classe 2000 residente a Serino, anche lui detenuto a Secondigliano, difeso di fiducia dall’avv. Generoso Pagliarulo. Silvestro D’Agostino classe 1987 residente a Santa Lucia di Serino, detenuto nel carcere di Bellizzi Irpino e difeso di fiducia dall’avvocato Alberico Villani. Dario Pisacreta, classe 1987 residente a Santa Lucia di Serino detenuto a Benevento, difeso di fiducia dall’avvocato Loredana De Risi. Raffaele Taddio, classe 2003 residente a Cesinali, detenuto a Benevento, difeso di fiducia dall’avvocato Nicola D’Archi. Entro lunedì anche gli altri due interrogatori.