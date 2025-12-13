Finito il mandato, ma non le dirette: De Luca cambia location

Il mandato da presidente della Regione Campania si è concluso, ma Vincenzo De Luca non ha spento la telecamera. Anzi, anche fuori da Palazzo Santa Lucia, l’ex governatore continua a parlare direttamente al suo pubblico attraverso le ormai celebri dirette social, confermando che quel canale non era solo uno strumento istituzionale, ma parte integrante della sua identità politica.

“Non cambieremo il mondo con una nostra trasmissione, ma potremo tenere accesa una piccola scintilla di libertà, di autonomia, di ragione critica in un Paese nel quale la tendenza all’opportunismo è incancellabile. Continueremo a riflettere insieme, continueremo a raccogliere anche le sollecitazioni, le domande, gli interrogativi che ci vengono da tanti di voi che ci seguono in questi incontri settimanali sui social. Cercheremo di parlare un linguaggio di verità, per quanto ci è possibile. Io ho cominciato la mia attività politica partendo da un principio che non ho mai tradito: la verità viene prima delle bandiere di partito. La verità conta più delle bandiere di partito. E se in qualche momento bisogna scegliere fra la verità e le bandiere di partito, io scelgo la verità senza nessuna esitazione.

Cercheremo dunque di mantenere aperto questo dialogo con molta semplicità e cercando di dare seppur piccolo, minimo che possa essere, un contributo alla costruzione di una coscienza nazionale: significa senso del dovere, significa onestà intellettuale, significa il coraggio delle opinioni, ma significa anche cose importanti e irrinunciabili nel nostro Paese” – ha scritto in occasione della sua prima live da non Governatore in una location nuova, ma fortemente simile a quella precedente, realizzata in un locale al centro di Salerno.

Non più delibere da annunciare né ordinanze da spiegare, dunque, ma restano i commenti sull’attualità, le critiche al governo nazionale, le stoccate agli avversari politici e ai media. Cambia il contesto, non il linguaggio.