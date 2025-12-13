Ercolino vice, due donne in squadra: ecco la giunta del sindaco Siricio

Il 13 dicembre data storica per Monteforte Irpino. Dopo un anno e mezzo di commissariamento, si è tornato a riunire il consiglio comunale. Il clima che si è respirato nell’aula consiliare di Palazzo Loffredo era di forte emozione. Anche per il debutto della nuova amministrazione guidata dal sindaco Fabio Siricio, che ha nominato e ufficializzato i nuovi assessori.

Vincenzo Ercolino sarà vicesindaco, assessore all’Urbanistica, Rigenerazione urbana e Lavori Pubblici; per Martino de Falco l’assessorato alle Politiche sociali, Rapporti con Asl e Ambito Sociale Territoriale, Suap e Attività Produttive; Elisabetta Iannaccone sarà assessore al Personale, Trasparenza, Patrimonio, Contenzioso, Area Vasta, Fondi europei e Marketing Territoriale, l’assessorato alla Cultura e Pubblica Istruzione, Biblioteca comunale e archivi e Tutela degli animali toccherà a Francesca De Santis, mentre Protezione Civile, Sicurezza, Manutenzione e Pubblica Illuminazione a Massimo Vitale. Il primo cittadino ha mantenuto per sé le deleghe al Bilancio e all’Ambiente.

Deleghe anche ai consiglieri comunali. Per Valentina Sparano la delega ai Rapporti con le associazioni, Politiche giovanili e Pari Opportunità, Servizio Civile; a Luigi Pescatore la delega alla Transizione ecologica e Servizi cimiteriali, a Katia Renzulli Agricoltura e turismo, Valentina Venuti Decoro e vivibilità urbana e Verde Pubblico. La delega agli Eventi, allo Sport e spettacolo e al Forum giovani sarà in capo a Pasquale Capriglione. Infine, su proposta della maggioranza, la carica di presidente del consiglio comunale è stata affidata a Giuliano Del Mastro, votato anche dalla minoranza, dunque all’unanimità. Subito dopo il civico consesso, l’accensione dell’albero di Natale davanti Palazzo Loffredo, con tutta Monteforte illuminata, grazie allo sforzo della maggioranza, che ha voluto devolvere l’indennità di dicembre all’organizzazione degli eventi che, altrimenti, non si sarebbero potuti tenere.