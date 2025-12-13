Come ogni 13 dicembre si rinnova la tradizione dei Cicci di Santa Lucia

A Grottolella si rinnova oggi, 13 dicembre, la tradizione dei cicci di Santa Lucia, in occasione della ricorrenza dedicata alla santa. Appuntamento molto sentito dalla comunità, che ogni anno unisce fede e convivialità.

Dopo la messa vespertina delle ore 18, il piatto tipico della tradizione è stato benedetto dal parroco don Marcelo Tahuil e successivamente distribuito gratuitamente alla cittadinanza. La preparazione e l’offerta dei cicci sono state curate con impegno e generosità, come sempre, dai volontari dell’associazione di volontariato “Il Gabbiano”.