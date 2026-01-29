Finite le speranze per Sharon: il dolore di Picarelli

​AVELLINO- Con il passare delle ore e il ritrovamento di corpi tra le macerie lasciate dalla frana che ha spazzato via il campeggio le speranze di un epilogo positivo per le ricerche della quindicenne avellinese Sharon Maccanico si erano fatte sempre piu’ flebili. Purtroppo la notizia che nessuno sperava di apprendere e’ arrivata. La studentessa del college, appassionata di hip hop e’ tra le vittime della frana. La ragazza era tra i dispersi dopo la frana che alcuni giorni fa in Nuova Zelanda si è abbattuta su un campeggio. In queste ore arriva anche il dolore del quartiere di Picarelli, che si era mobilitato e aveva pregato per Sharon e per un epilogo positivo.

I Confratelli e le Consorelle del Serenissimo Ordine dei Cavalieri della Natività, con il cuore colmo di un dolore che non trova conforto nelle parole, piangono la prematura scomparsa della piccola Sharon.

​“Noi, che abbiamo elevato incessanti preghiere sperando in un miracolo che la riportasse tra le braccia dei suoi cari, ci inchiniamo oggi di fronte a un destino così imperscrutabile e crudele.

Il suo sorriso, che portava con sé la luce della giovinezza e la grazia della danza, brillerà ora per sempre nell’alto dei cieli.

​Piccolo angelo, che la terra ti sia lieve e che il tuo spirito possa danzare libero tra le stelle, lontano dal fango e dal buio di quella tragica notte.

Ti promettiamo che il tuo ricordo rimarrà vivo nelle nostre preghiere e nel cuore della nostra comunità.

​Riposa in Pace, Sharon”.