Dal 3 agosto 2026 solo Carta d’Identità Elettronica (CIE)

Dal 3 agosto 2026, in applicazione del Regolamento UE 2019/1157, la carta d’identità cartacea non sarà più valida, indipendentemente dalla data di scadenza riportata. Da quella data sarà obbligatorio utilizzare la Carta di Identità Elettronica (CIE) e non sarà più possibile richiedere il documento cartaceo, neppure in caso di urgenza.

Si invita pertanto chi ne è ancora in possesso a provvedere per tempo alla sostituzione con la CIE.