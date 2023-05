Finita l’autopsia sul corpo della 15enne, domani pomeriggio i funerali

E’ stata eseguita questo pomeriggio l’autopsia sul corpo della ragazzina di Montefalcione non ancora 16enne vittima di un incidente domestico mentre era in videochiamata con l’amica del cuore. L’incarico è stato conferito ai medici legali Carmen Sementa e Alessandro Santurro.

L’approfondimento si è reso necessario per definire con certezza la dinamica dell’accaduto. L’ipotesi più accreditata e seguita dagli inquirenti è quella del fatale cortocircuito provocato dallo smartphone collegato al cavo di alimentazione e finito a contatto con l’acqua. Un dramma vissuto in diretta dall’amica della giovane, collegata con lei in videochiamata in quel preciso istante.

A rappresentare la famiglia della giovane l’avvocato Fabio Tulimiero. La salma è stata consegnata ai genitori, domani pomeriggio i funerali a Montefalcione. Il sindaco Angelo Antonio D’Agostino ha già dichiarato che sarà proclamato il lutto cittadino.