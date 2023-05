Scudetto Napoli, spettacolo pirotecnico a Grottolella. Tifosi azzurri in festa

L’entusiasmo per il terzo, storico, scudetto del Napoli travalica i confini partenopei fino a giungere in Irpinia. Non solo nei comuni del Vallo Lauro e del Mandamento Baianese, ma anche nella fascia del Partenio. A Grottolella, per esempio, piccolo borgo alle porte di Avellino, una cinquantina di tifosi azzurri si è organizzata tramite un gruppo whatsapp raccogliendo fondi per allestire un vero e proprio spettacolo pirotecnico con preventiva autorizzazione di istituzioni e forze dell’ordine. Una parte dei fondi raccolti – fanno sapere gli organizzatori – sarà inoltre devoluta per le feste patronali e i Santi della comunità.

Sempre a Grottolella, così come tra l’altro in diversi comuni irpini, sono anche apparsi negli ultimi giorni striscioni che sottolineano invece l’amore per i colori biancoverdi dell’Avellino calcio. Insomma, nel piccolo comune irpino si è respirata in questa settimana una vera e propria aria di derby campano come quando i lupi militavano nel massimo campionato italiano di calcio.