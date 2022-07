Finanza, ad Avellino il sottotenente Cerrato. Presto a Sant’Angelo la stazione di soccorso Alpino. Al via il rafforzamento delle risorse umane sul territorio del comando provinciale. Infatti, a breve ci sarà anche l’elevazione, prevista nel 2023, a rango di Compagnia della Tenenza di Solofra.

Come detto, il comandante provinciale della Guardia di Finanza di Avellino, colonnello Salvatore Minale, ha dato il benvenuto al sottotenente Gabriele Cerrato, appena giunto al Nucleo Polizia Economico Finanziaria alla sede, ove ha assunto

l’incarico di Comandante della Sezione Tutela Finanza Pubblica, in sostituzione del luogotenente Angelo Talento.

Il neo ufficiale, 53 anni, originario di Nocera Inferiore, laureato in Giurisprudenza, ha ricoperto in precedenza, nel grado di ispettore, prettamente incarichi operativi, in particolare presso il Gruppo Tutela Spesa Pubblica della Guardia di Finanza – Sezione Accertamenti Danni Erariali del Nucleo PEF di Napoli e presso la Compagnia della Guardia di Finanza di Cava de’ Tirreni – Sezione Operativa.

Il Comandante Provinciale ha espresso all’Ufficiale – assegnato al reparto irpino al termine del 4° Corso Straordinario frequentato presso l’Accademia della Guardia di Finanza di Bergamo – i migliori auguri per il nuovo e delicato incarico in un territorio così importante come quello irpino e, nel contempo, ha ringraziato il luogotenente Angelo Talento per l’egregia e impegnativa gestione dell’articolazione da lui retta per oltre 2 anni.