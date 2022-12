Filt Cgil, alla guida riconfermato Napolitano

Sul fronte del trasporto pubblico locale, Luca Napolitano è stato confermato segretario della Filt Cgil Avellino-Benevento con 25 voti favorevoli, otto contrari e due astenuti. L’appuntamento rientra nella scia di congressi che il sindacato, guidato in Irpinia da Franco Fiordellisi, sta facendo in provincia e in tutta Italia. A gennaio ci sarà anche il rinnovo della segreteria provinciale, dopo quelle di settore.

Nella sua relazione, Napolitano ha toccato diversi aspetti. E disagi, come quelli della Valle Caudina, dove pendolari e lavoratori sono costretti ad un disservizio ormai endemico. Per Napolitano, tra le altre cose, va incentivato il trasporto turistico rivalutando infrastrutture esistenti come la funicolare di Montevergine.