Carmine De Angelis nominato consigliere del Vicepremier Tajani

Si riporta la nota di Carmine De Angelis, Consigliere alla Vice Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stato nominato Consigliere del Vice Presidente del Consiglio con delega agli Enti locali e alla programmazione europea.

Voglio ringraziare il Vice Presidente, nonché Ministro degli Esteri, On. Antonio Tajani per la stima, la fiducia e la grande attenzione per la nostra terra.

Il mio sentito grazie va al Partito Nazionale e regionale ed in particolare al commissario On. Fulvio Martusciello.

Un grazie, inoltre, va rivolto a tutti i parlamentari di Forza Italia della Campania per il sostegno e la stima.

Con onore e disciplina svolgerò il mio mandato nell’interesse esclusivo della Nazione.