Filiera agroalimentare ed aree interne: ad Ariano Irpino il dibattito con Mastella

Si terrà Venerdì 8 Maggio 2026, presso il ristorante Villa Kristall di Ariano Irpino l’incontro “Dalle aree interne al futuro: innovazione e tradizione nella filiera agroalimentare”.

L’evento rappresenta una grande possibilità per parlare di sviluppo e innovazione nella filiera agroalimentare alla presenza dei leader del partito Noi di Centro – Mastella.

Al centro del dibattito temi fondamentali come innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale, tutela delle tradizioni agricole, valorizzazione delle produzioni locali e nuove opportunità per i giovani nelle comunità rurali.

Nel corso dell’incontro, vi saranno degli interventi a sostegno del candidato sindaco alle elezioni comunali della città di Ariano Irpino, Dott. Carmine Grasso, tra cui quelli del segretario cittadino di Noi di Centro, Pasquale Scrima, del segretario provinciale Raffaele Cipriano, del segretario regionale Pasquale Giuditta, del Dott. Carlo Iannace, del capolista Avv. Guerino Gazzella, dell’Assessora all’Agricoltura della Regione Campania Maria Carmela Serluca ed del segretario nazionale On.le Clemente Mastella.

L’iniziativa vuole essere un’occasione concreta per condividere esperienze e promuovere un modello di crescita capace di coniugare tradizione e innovazione, rafforzando il ruolo dell’agricoltura, motore dell’economia delle aree interne e rurali.