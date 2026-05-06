Carceri campane, Iannone (FDI): “Rinforzi anche per Ariano Irpino. Superate le dimenticanze del passato”

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Il Senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Commissario Regionale del Partito in Campania ha ringraziato il Governo Meloni e, in specie, Balboni per l’attenzione riposta sugli istituti penitenziari della Regione Campania:

“Con l’assegnazione dei nuovi agenti del 186° Corso viene garantito un aumento fondamentale di personale pari a 26 unità tra Ariano Irpino (Avellino) e Carinola (Caserta). Attraverso interventi ed investimenti superiamo con i fatti le dimenticanze dei governi precedenti, assicurando condizioni migliori alla Polizia Penitenziaria che ogni giorno garantisce la sicurezza negli istituti”.