Carceri campane, Iannone (FDI): “Rinforzi anche per Ariano Irpino. Superate le dimenticanze del passato”

Il Senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Commissario Regionale del Partito in Campania ha ringraziato il Governo Meloni e, in specie, Balboni per l’attenzione riposta sugli istituti penitenziari della Regione Campania:
“Con l’assegnazione dei nuovi agenti del 186° Corso viene garantito un aumento fondamentale di personale pari a 26 unità tra Ariano Irpino (Avellino) e Carinola (Caserta). Attraverso interventi ed investimenti superiamo con i fatti le dimenticanze dei governi precedenti, assicurando condizioni migliori alla Polizia Penitenziaria che ogni giorno garantisce la sicurezza negli istituti”.