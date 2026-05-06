Centro per l’Autismo, il prefetto Riflesso: sono molto contenta dell’apertura

AVELLINO- “Il Centro per l’Autismo e’ un centro per cui mi sono subito interessata, Infatti non appena il commissario si è insediata ho rappresentato fra le altre cose, l’esigenza che finalmente, dopo più di venticinque anni, si potesse finalmente aprire , restituire alla comunità e ai bisogni della cittadinanza il Centro per l’Autismo”. E’ quello che il prefetto Rossana Riflesso ha voluto sottolineare sulla ormai imminente apertura del Centro per l’ Autismo di Valle a margine del convegno “Autismo invisibile: La forza di una comunità consapevole, contro ogni forma di isolamento sociale”, ” organizzato dal Rotary di Avellino al Polo Giovani, dove ha partecipato insieme al subcommissario prefettizio di Avellino Elisabetta De Felice.”Sono molto contenta che il commissario sia riuscito, quantomeno per quello che riguarda il lavoro. So che è molto a breve, tra un mesetto si dovrebbero concludere le proprie procedure e quindi effettivamente il centro entrare in attività. E di questo sono estremamente contenta”