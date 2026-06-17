Sturno: Carabinieri soccorrono cinque cuccioli abbandonati, salvandoli da probabile tragica fine

Nel corso di un servizio di controllo del territorio svolto nelle prime ore del mattino a Sturno, i Carabinieri della Stazione di Fontanarosa hanno tratto in salvo cinque cuccioli di cane meticcio. Durante il pattugliamento, i militari dell’Arma hanno notato uno scatolone lasciato ai margini della carreggiata. Insospettiti, si sono avvicinati e hanno scoperto al suo interno i cinque cuccioli, visibilmente impauriti e affamati, abbandonati da ignoti e verosimilmente destinati a una tragica fine. I Carabinieri hanno immediatamente preso in custodia gli animali, trasportandoli presso la Caserma, dove hanno provveduto a rifocillarli e a prestare loro le prime cure. Successivamente, sono state attivate le procedure per assicurare ai cuccioli adeguata assistenza e una sistemazione idonea. Gli animali sono stati quindi affidati a un’associazione impegnata nella tutela e nell’assistenza degli animali abbandonati, che si occuperà delle successive cure e delle eventuali adozioni. Sono in corso accertamenti finalizzati a individuare i responsabili dell’abbandono, condotta che costituisce un reato punito dalla normativa vigente. L’intervento dei Carabinieri ha consentito di salvare i cinque cuccioli e di affidarli alle cure di personale specializzato, scongiurando le gravi conseguenze cui sarebbero stati esposti senza un tempestivo soccorso.
Redazione Irpinia
Testata giornalistica registrata al tribunale di Avellino con il n. 422 del 21.5.2014
- Redazione – Via Dell’Industria snc – Pietradefusi (AV)
- 082573384
- redazione@irpinianews.it