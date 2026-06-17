Sturno: Carabinieri soccorrono cinque cuccioli abbandonati, salvandoli da probabile tragica fine

Nel corso di un servizio di controllo del territorio svolto nelle prime ore del mattino a Sturno, i Carabinieri della Stazione di Fontanarosa hanno tratto in salvo cinque cuccioli di cane meticcio. Durante il pattugliamento, i militari dell’Arma hanno notato uno scatolone lasciato ai margini della carreggiata. Insospettiti, si sono avvicinati e hanno scoperto al suo interno i cinque cuccioli, visibilmente impauriti e affamati, abbandonati da ignoti e verosimilmente destinati a una tragica fine. I Carabinieri hanno immediatamente preso in custodia gli animali, trasportandoli presso la Caserma, dove hanno provveduto a rifocillarli e a prestare loro le prime cure. Successivamente, sono state attivate le procedure per assicurare ai cuccioli adeguata assistenza e una sistemazione idonea. Gli animali sono stati quindi affidati a un’associazione impegnata nella tutela e nell’assistenza degli animali abbandonati, che si occuperà delle successive cure e delle eventuali adozioni. Sono in corso accertamenti finalizzati a individuare i responsabili dell’abbandono, condotta che costituisce un reato punito dalla normativa vigente. L’intervento dei Carabinieri ha consentito di salvare i cinque cuccioli e di affidarli alle cure di personale specializzato, scongiurando le gravi conseguenze cui sarebbero stati esposti senza un tempestivo soccorso.