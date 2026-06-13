“Fiesta – Perché Restare”, a Montemiletto due giornate di intrattenimento per tutte le età

Il 20 e 21 giugno 2026 la piazza IV Novembre di Montemiletto (AV) cambierà abito per offrire due giornate dedicate al divertimento, alla socialità e alla partecipazione attiva, pensate appositamente per coinvolgere persone di tutte le età e rafforzare quel senso di comunità e appartenenza che rappresenta il cuore pulsante delle sue iniziative.

Il programma dell’evento nasce dal desiderio di creare spazi condivisi e inclusivi di divertimento, creatività e socialità, in cui bambini, giovani e adulti possano ritrovarsi e vivere insieme momenti di leggerezza e partecipazione.

All’interno della cornice di “Fiesta – Perché Restare”, i più piccoli avranno a disposizione un’area interamente pensata per loro, con un programma ricco e variegato, pensato per stimolare creatività, gioco e scoperta. Essi potranno divertirsi con gonfiabili per un gioco libero e sicuro; diversi giochi musicali per unire ritmo, movimento e collaborazione; laboratori di pittura per dare spazio alla creatività e all’espressione artistica attraverso colori e immaginazione e lo spettacolo delle bolle, un momento magico capace di incantare i piccoli – ma non solo! Un insieme di attività che hanno lo scopo non solo di intrattenere, ma soprattutto di offrire ai bambini un’occasione di scoperta e relazione con gli altri all’interno di un contesto comunitario vivo e accogliente.

Ma non finisce qui! L’evento prevede momenti dedicati anche ai più grandi, con proposte

dinamiche e coinvolgenti che favoriscono spirito di squadra e sana competizione, come il torneo di calcio tennis, una disciplina divertente e adatta a tutte le età, il torneo di beer pong, pensato per i giovani e gli adulti che desiderano mettersi in gioco in un clima leggero e conviviale, e l’attesissima Soap Box Race, la corsa in auto di cartone dove si vedranno sfrecciare i partecipanti per le strade di Montemiletto fino al raggiungimento del traguardo: una vera sfida al cardiopalma! Attività pensate per creare momenti di aggregazione dove sport, gioco, tifo e socialità si intrecciano all’insegna dell’amicizia e del divertimento.

Il tutto sarà allietato da un ritmo crescente e vibrante, iniziando con l’esibizione della scuola di danza Dream Memory Academy e continuando con una lunga lista di artisti di generi diversi che accompagneranno la piazza fino a notte fonda, come Dario Cuomo, Nico Dj, BEBA, Gianpiero&Mighè, B’allaria, Samen Mi Casa e Greta Dj. Sarà impossibile voler tornare a casa!

Con “Fiesta – Perché Restare” la Pro Loco rinnova il proprio impegno nel promuovere iniziative che valorizzino il territorio e rafforzino i legami tra la comunità. L’evento vuole, infatti, essere un invito aperto a tutti: un’occasione per ritrovarsi, riscoprendo il piacere dello stare in compagnia e di sentirsi parte di un territorio che cresce attraverso la partecipazione e la voglia di restare.

La cittadinanza è invitata a partecipare numerosa all’evento.

Per ulteriori informazioni e dettagli sul programma, consultare i canali ufficiali dell’evento:

www.prolocomontemiletto.it

instagram: prolocomontemiletto

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