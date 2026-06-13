Monteforte Irpino, denunciato un artigiano per violazioni ambientali

Nell’ambito di mirati controlli finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati ambientali nel settore meccatronico, i Carabinieri del Nucleo Forestale di Monteforte Irpino, in sinergia con i colleghi dell’Arma territoriale, deferivano in stato di libertà un artigiano 45 enne del posto, operante nel settore meccatronico.

Nello specifico, all’esito di accertamenti eseguiti presso l’opificio ubicato nel comune di

Monteforte Irpino (AV), i militari, riscontravano che il titolare di una società dedita alla riparazione e manutenzione e verniciatura di autoveicoli, esercitava l’attività in assenza di autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

Alla luce dell’irregolarità accertata, i Carabinieri deferivano in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino, l’artigiano, resosi responsabile di esercizio di attività in assenza dell’autorizzazioni ambientali. Nel contempo, i militari procedevano a porre sotto sequestro una cabina di verniciatura di circa 50 metri quadrati e 10 saldatrici.

Tali attività, che si inseriscono in un più ampio piano di controlli volti a garantire la salvaguardia dell’ambiente, continueranno nei prossimi giorni a tutela della salute pubblica e del territorio.