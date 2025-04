Dopo Olimpia Rusolo anche Gerardo Rocchetta passa a “Viva la Libertà”

Si riporta la nota del consigliere comunale di Avellino Gerardo Rocchetta.

Comunico in maniera serena il mio passaggio dal gruppo consiliare SiAmo Avellino al gruppo Viva la Libertà. Sempre, entrambi parte della maggioranza che sostiene l’Amministrazione guidata dal Sindaco Laura Nargi. La mia è una scelta personale, maturata con rispetto e consapevolezza, senza alcuna rottura né con il Sindaco – con cui continuo a condividere visione e piena fiducia – né con il gruppo che finora mi ha visto partecipe. Colgo l’occasione per rinnovare la mia stima nei confronti del capogruppo Luigi Mattiello, per 1l lavoro svolto con serietà e senso delle istituzioni, e per tutti i colleghi con cui ho condiviso un percorso fatto di impegno e confronto.

Il mio impegno resta invariato: lavorare con coerenza, passione e responsabilità per il bene della città di Avellino, all’interno della maggioranza che ho sempre sostenuto. Invito la stampa ad accogliere questa scelta per ciò che realmente è: un passaggio interno a un progetto politico che continua a vedere tutti uniti nell’interesse della comunità, evitando interpretazioni strumentali o letture forzate. Allo stesso modo, chiedo rispetto anche da parte delle opposizioni, evitando ogni tentativo di strumentalizzazione rispetto a una decisione che non intacca in alcun modo l’equilibrio della maggioranza e che resta parte di un percorso condiviso. Condivido con trasparenza questa scelta con tutti gli elettori che mi hanno dato l’onore di rappresentarli e sedere tra quei banchi, assicurando loro che il mio impegno continuerà con lo stesso entusiasmo e lo stesso senso di responsabilità.

Questa decisione è stata condivisa con il Sindaco Laura Nargi, con la quale continuo a lavorare in piena sintonia e fiducia. Con spirito costruttivo, continuo il mio cammino al servizio della città.