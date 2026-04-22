Tutela degli animali, ad Aiello del Sabato è iniziata la campagna di microchippatura gratuita

Nella giornata odierna, il Comune di Aiello del Sabato ha dato il via alla campagna di microchippatura gratuita. Lo ha reso noto, mediante un post sul proprio profilo Facebook, il primocittadino Sebastiano Gaeta, mostrando l’immagine del tenero Leo, uno dei 10 cani attraverso cui si è dato “lo start” all’iniziativa.

Nei prossimi giorni saranno oltre 50 i cani che potranno usufruire di questo servizio: un passo concreto verso una comunità più responsabile, dove la tutela degli animali diventa una priorità condivisa. Si ricorda, pertanto, quanto apporre il microchip significhi proteggere, prevenire l’abbandono e aumentare le possibilità di ritrovare il proprio animale in caso di smarrimento. Un gesto semplice ma dal valore civico enorme.