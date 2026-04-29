Fiera Campionaria di Venticano, l’Associazione Familiari e Vittime della Strada ringrazia l’organizzazione

L’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada desidera esprimere un sentito ringraziamento per la straordinaria accoglienza e partecipazione ricevute in occasione della 47ª Fiera Campionaria di Venticano, svoltasi dal 23 al 26 aprile.

“Durante queste giornate abbiamo avuto il piacere di presentare il progetto “Flair Play – La vita non è in gioco”, un’iniziativa educativa pensata per avvicinare i più giovani ai temi della sicurezza stradale in modo coinvolgente e formativo. Il tappeto ludodidattico, che riproduce un vero e proprio percorso stradale con segnaletica, strisce pedonali, rotatorie e curve, ha rappresentato uno strumento efficace per imparare divertendosi. Sono stati tantissimi i bambini e i ragazzi che hanno partecipato con entusiasmo, sperimentando il percorso a bordo di diversi mezzi: biciclette, mini go-kart, tricicli, monopattini elettrici e altri veicoli a pedali, sia propri che messi a disposizione dall’associazione. Fondamentale è stato il contributo dell’istruttore Giulio Sesa e del pilota Angelo Vincenzo e la responsabile AIFVS Anna Diglio Nardone che con grande professionalità e competenza hanno accompagnato i giovani partecipanti lungo il percorso, trasmettendo loro importanti nozioni oltre al semplice divertimento. L’interesse e la curiosità dimostrati dai più piccoli sono stati davvero straordinari: tanti di loro si sono messi in gioco con entusiasmo, desiderosi di imparare e mettersi alla prova. Un ringraziamento speciale va a tutti i soci AIFVS che hanno contribuito alla realizzazione dell’iniziativa, e in particolare alla Pro Loco di Venticano per averci ospitato. Un gesto di grande generosità è stato quello di rinunciare ad affittare uno spazio espositivo per metterlo a nostra disposizione. Un sincero grazie al Presidente della Pro Loco, Daniel Panella, per la sua costante disponibilità: non solo in questa occasione, ma ogni volta che viene richiesta una collaborazione, dimostra sempre grande sensibilità e attenzione verso le nostre attività. A lui e a tutta la Pro Loco va la nostra profonda gratitudine e riconoscenza. Eventi come questo rappresentano un passo importante verso la diffusione della cultura della sicurezza stradale, soprattutto tra le nuove generazioni”.