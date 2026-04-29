Amministrative, Gubitosa presenta la squadra del M5S ad Avellino

L’onorevole Michele Gubitosa, vicepresidente nazionale del M5S, presenterà ufficialmente oggi pomeriggio ad Avellino la squadra di candidati pentastellati in vista delle prossime elezioni amministrative in città. L’incontro è in programma oggi alle ore 18 presso la sede di Piazza Libertà 48.

La presenza di Gubitosa conferma l’attenzione del livello nazionale verso il progetto politico locale e il percorso avviato sul territorio. Nel corso dell’iniziativa saranno illustrati programmi, idee e visione per il futuro della città, nel segno della trasparenza, della partecipazione e del cambiamento.