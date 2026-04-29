Monteforte Irpino, maltrattamento di animali: due denunciati dai Carabinieri

I militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Forino, in sinergia con la componente territoriale dell’Arma e con il personale dell’ASL competente, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino due persone per il reato di maltrattamento di animali.

L’attività trae origine da una segnalazione pervenuta e ha interessato il territorio del Comune di Monteforte Irpino, all’interno dell’area di un centro commerciale. Gli accertamenti, svolti anche mediante l’analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza dell’esercizio commerciale, hanno consentito di ricostruire la condotta di due soggetti, rispettivamente di 37 e 27 anni, entrambi residenti in Irpinia, i quali avrebbero scaricato da un’autovettura una capretta con gli arti legati, lasciandola nel parcheggio del supermercato.

Sul posto interveniva personale veterinario dell’ASL di Avellino che, dopo le verifiche, accertava lo stato di sofferenza e maltrattamento dell’animale. I militari procedevano quindi alla liberazione delle zampe del caprino e ne disponevano l’affidamento alle cure del servizio veterinario competente.

L’operazione si inserisce nel più ampio dispositivo di controlli predisposto dall’Arma dei

Carabinieri a tutela del territorio, dell’ambiente e del benessere animale, con particolare attenzione al contrasto dei reati in materia di maltrattamento.